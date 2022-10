La sarda Marina Elvira Calderone ministro del Lavoro nel governo Meloni I.

Classe 1965, nata a Bonorva, ha una laurea in Economia aziendale ed è presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro dal 2005. Dal 22 novembre 1994 è iscritta all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cagliari. E nel capoluogo sardo ha lo studio (con sedi anche a Roma e Reggio Calabria) aperto insieme al marito-collega Rosario De Luca in cui si svolge “in via esclusiva l’attività di consulenza del lavoro”.

Tra i principali nodi – spinosi - che dovrà affrontare in caso di nomina ci sarà la riforma del reddito di cittadinanza, paventata più volte dalla coalizione di centrodestra uscita vincitrice dalle elezioni del 25 settembre.

Nella precedente legislatura la Sardegna è stata rappresentata in Consiglio dei Ministri da Paolo Savona, Ministro per gli affari europei dal 2018 al 2019, e dai viceministri Giulio Calvisi (Pd, alla Difesa) e Alessandra Todde (M5S, allo Sviluppo economico).

