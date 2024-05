Adesso è ufficiale. Piero Maieli e Gianni Chessa hanno lasciato il gruppo del Psd'Az e sono passati al Misto.

L'ha annunciato il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini chiudendo la seduta dedicata alla discussione generale sulle dichiarazioni programmatiche della presidente della Regione Alessandra Todde.

Il Psd'Az, dunque, essendo oggi rappresentato in Consiglio regionale solo da Alfonso Marras, non esiste più come gruppo politico nell'Assemblea. La discussione generale proseguirà domani mattina: sono previsti ventidue interventi compresi quelli finali dei capigruppo.

© Riproduzione riservata