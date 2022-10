Giorgia Meloni presidente del Consiglio.

La leader FdI è salita al Colle per ricevere da Mattarella l’incarico per formare il governo.

Nel colloquio con il Capo dello Stato, durato oltre un’ora, Meloni ha accettato l'incarico, presentando la lista dei ministri che comporranno il suo esecutivo.

Il giuramento è previsto per le ore 10 di sabato mattina.

LE CONSULTAZIONI – Questa mattina si sono chiuse le consultazioni, con la delegazione di centrodestra che si è presentata unita al Quirinale: “Insieme a tutta la coalizione del centrodestra – aveva scritto Meloni sui social – saliremo al Quirinale. Siamo pronti a dare all’Italia un governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo”.

Il colloquio è durato una decina di minuti, al termine Meloni ha detto poche parole: “La delegazione della coalizione di Centrodestra ha convenuto col Presidente la necessità di dare a questa nazione un nuovo governo nel minore tempo possibile perché le urgenze sono moltissime, tutta la coalizione ha dato indicazione unanime come rappresentanza della maggioranza parlamentare proponendo la sottoscritta come persona incaricata di formare il nuovo governo. Già da ora annunciamo che siamo pronti, vogliamo procedere nel più breve tempo possibile”.

Ieri il Capo dello Stato aveva ricevuto i presidenti delle Camere (Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana), il Gruppo Misto e le Autonomie, per il Terzo Polo a parlare è stato Carlo Calenda, Giuseppe Conte per i Cinque Stelle, ed Enrico Letta per il Pd.

LA GIORNATA DI ORA IN ORA:

Ore 17.59 – Meloni annuncia la lista dei ministri

C’è anche la sarda Marina Calderone nella lista dei ministri annunciata dalla premier incaricata Giorgia Meloni (QUI L’ELENCO). Vicepremier saranno Matteo Salvini e Antonio Tajani.

***

Ore 17.48 – Finito il colloquio al Colle

Terminato dopo oltre un’ora il colloquio tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella. La leader di Fdi ha già pronta la lista dei ministri.

***

Ore 16.25 - Giorgia Meloni al Colle

La leader FdI è arrivata al Quirinale per l’incontro con Mattarella.

***

Ore 13.30 – Berlusconi: “Sarà un governo all'altezza grazie a FI”

"Il centrodestra ha indicato al Presidente Mattarella il nome di Giorgia Meloni per formare il nuovo governo. Sono sicuro che, grazie al supporto imprescindibile di Forza Italia, il prossimo esecutivo sarà all'altezza di guidare il Paese verso la crescita". Lo scrive su twitter il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

***

Ore 11.11 – Meloni rientra alla Camera, "è andata molto bene”

"È andata molto bene. Le idee sono abbastanza chiare". La leader di FdI, Giorgia Meloni, risponde così ai giornalisti che la attendevano al suo rientro alla Camera dopo le consultazioni al Quirinale. Con lei, ma senza rilasciare dichiarazioni, i due capigruppo, Ciriani e Lollobrigida.

***

Ore 11.03 – Breve scambio di battute leader in cortile

Breve scambio di battute tra i leader di centrodestra nel cortile del Quirinale appena dopo aver svolto le consultazioni per la formazione del Governo con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Silvio Berlusconi, aiutato da Matteo Salvini a scendere gli scalini, è apparso sorridente e ha stretto la mano a Giorgia Meloni mentre attendeva la sua auto. Gli altri leader, subito dopo, hanno lasciato il Quirinale a piedi per recarsi nel piazzale per prendere le loro auto senza fermarsi con i giornalisti.

***

Ore 10.48 – Colloquio terminato

Il Centrodestra ha indicato Giorgia Meloni come persona incaricata di formare il nuovo governo. L’incontro con Mattarella è durato 11 minuti. Da quanto si è appreso ha parlato solo la leader di FdI. Il Presidente della Repubblica si sarebbe poi limitato a chiedere agli altri leader presenti se fossero d'accordo con lei. Hanno tutti annuito.

Il colloquio (Ansa)

***

Ore 10.36 – La delegazione del Centrodestra a colloquio con Mattarella

La delegazione del Centrodestra, capeggiata da Giorgia Meloni, saluta il Capo dello Stato. Si chiudono le porte, comincia il colloquio.

***

Ore 10.29 – Arrivati anche Salvini e Lupi

Con l'arrivo al Colle del segretario della Lega, Matteo Salvini, e del leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, è al completo la delegazione di centrodestra che sarà ricevuta a minuti dal presidente Mattarella per le Consultazioni. Assieme a Salvini e Lupi c'erano i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo per la Lega e Antonio De Poli per Nm.

***

Ore 10.25 – Giorgia Meloni al Colle

La presidente di FdI, Giorgia Meloni, è arrivata al Colle per le consultazioni a bordo di una Fiat 500 bianca. Ad accompagnarla all'ingresso del Quirinale i capigruppo Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. La Meloni ha lasciato l'auto nel piazzale ed è entrata a piedi salutando la piccola folla presente.

***

Ore 10.15 – Berlusconi e Tajani arrivati al Quirinale

Il leader di FI, Silvio Berlusconi, e il coordinatore nazionale del partito, Antonio Tajani, sono giunti al Quirinale per le consultazioni. Nella delegazione di Forza Italia, come previsto, ci sono anche i due capigruppo di Senato e Camera, Licia Ronzulli e Andrea Cattaneo che sono partiti con il corteo di auto assieme a Berlusconi da Villa Grande.

