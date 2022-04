"Secondo la Corte di Cassazione il processo Open si dimostra per quello che è, cioè uno scandalo assoluto. La Cassazione, non le difese, ha spiegato con chiarezza per cinque volte che l'operato dei magistrati di Firenze ha infranto le regole".

Così Matteo Renzi, dopo aver partecipato all'inizio dell'udienza preliminare, a Firenze, sul procedimento Open, che lo vede tra gli 11 imputati per i quali la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio.

"Ho fatto il presidente del Consiglio dei ministri e quindi rispetto le istituzioni", ha aggiunto Renzi, parlando con i cronisti. "Sarò qui anche alle prossime udienze compatibilmente con il calendario laddove sarà possibile. Sarò qui a dire con molta franchezza che noi stiamo rispettando la legge". "I magistrati di Firenze – sostiene Renzi – invece non hanno rispettato né la Costituzione né la legge né le sentenze della Corte di Cassazione. Questa vicenda tra qualche anno sarà nei manuali di cronaca giudiziaria come uno scandalo assoluto".

"C'è un collegio difensivo di altissimo livello - ha poi osservato il senatore di Italia Viva -, avvocati straordinari, agevolati dalla Cassazione che è stata la prima a sbriciolare l'impianto accusatorio della procura di Firenze".

"Se magistrati che devono giudicare gli altri non rispettano la Costituzione, io sono qui per dirglielo in faccia", ha poi tuonato Renzi.

L'inchiesta verte su Open, fondazione erede di Big bang nata nel 2012 con lo scopo di supportare le attività e le iniziativa di Matteo Renzi fornendo un contributo finanziario, organizzativo e di idee e secondo la Procura sarebbe stata una specie di “cassaforte” per il finanziamento dell’attività politica.

Dal canto proprio, Renzi rimanda da sempre al mittente le accuse e ha anche denunciato i pm fiorentini per presunta violazione dell'articolo 68 della Costituzione sulle prerogative dei parlamentari e abuso d'ufficio. Motivo per cui la procura genovese, competente a procedere nei confronti dei colleghi toscani, ha aperto e anche già chiuso con una richiesta di archiviazione le indagini.

