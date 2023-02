Per sapere chi sarà il segretario regionale sardo del Pd bisognerà attendere la giornata di domani.

Il dato definitivo relativo ai due sfidanti Piero Comandini e Giuseppe Meloni non è ancora disponibile dato che è slittata a domani pomeriggio, alle 15.30, la riunione della commissione di garanzia che dovrà decidere sullo spoglio dei due seggi di Quartu Sant’Elena, con 1800 schede sub iudice dopo la denuncia per un presunto "inquinamento del voto da parte di rappresentanti del centrodestra". Il presidente della commissione si è ricordato solo all’ultimo momento di avere una visita medica.

Le urne sono state sigillate dai componenti del seggio e già da ieri si trovano nella sede del Pd regionale in via Emilia a Cagliari.

Attualmente Meloni è risultato il più votato con oltre 18mila preferenze, mentre Comandini si è fermato a oltre 15mila. Ma nel calcolo dei delegati Comandini sarebbe in vantaggio.

Per quanto riguarda invece la scelta a livello nazionale, in Sardegna – in controtendenza rispetto al resto d’Italia – è ormai certa la vittoria di Stefano Bonaccini su Elly Schlein.

(Unioneonline/s.s.)

