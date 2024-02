Il Pd è il primo partito a Porto Torres e la candidata più votata in città è Simona Fois, 35 anni, vicesindaca e assessora comunale dalle “mille” deleghe.

Nella corsa alle regionali Fois ha sbaragliato tutti i 10 candidati locali, uomini e donne, realizzando 1.563 voti nel solo comune turritano, un risultato di grande soddisfazione, anche se la vicesindaca è consapevole che il numero di preferenze è insufficiente per conquistare uno scranno in Regione.

Ancora da registrare i voti che l’hanno premiata nel resto del collegio provinciale, e in attesa che si concluda lo spoglio e si delinei in maniera più chiara l’esito delle elezioni regionali, nel quartier generale del Pd, comunque, è un giorno di festa per il risultato raggiunto.

«Una vittoria democratica per tutte le donne e di un centro-sinistra che questa volta ha fatto un gioco di squadra, dimostrando maturità e la capacità di unirsi nei momenti decisivi».

