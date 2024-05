«In seguito alla comunicata auto-sospensione dalla Segreteria del febbraio scorso, rimetto ufficialmente agli organi nazionali del Partito sardo d’Azione le dimissioni dall'incarico di segretario cittadino della sezione Antonio Simon Mossa di Porto Torres e, di conseguenza, dal Psd’Az stesso». Adriano Solinas lascia la guida del partito che continua a perdere pezzi, riducendosi a pochi esponenti locali, replicando le scelte di altri rappresentanti a livello provinciale e regionale.

«Invito la segreteria nazionale – aggiunge Solinas - a provvedere in maniera celere alla nomina di un commissario che traghetti nel più breve tempo possibile la sezione ad un congresso cittadino e che ufficializzi una nuova dirigenza». Tante sono le sfide e gli impegni che attendono la città di Porto Torres alla luce dei prossimi appuntamenti elettorali che vedranno nel 2026 il rinnovo del consiglio comunale cittadino. «Città negli anni il più delle volte "dimenticata" dalla politica regionale - sottolinea l’ex segretario politico - anche e soprattutto da quella che si riteneva più “amica”». Adriano Solinas ha voluto ringraziare i soci e i simpatizzanti del Partito turritano «che in questi sei anni non hanno mai fatto mancare sostegno e aiuto sincero, portando il Psd'Az, grazie all’aiuto di tutti, ad essere il primo partito in città per consenso elettorale e la sezione cittadina Antonio Simon Mossa senza ombra di dubbio tra le più attive e presenti in Sardegna per iniziative, proposte, attivismo politico istituzionale e sociale».

