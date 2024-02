Dieci candidati in corsa ma nessuno entrerà a far parte del Consiglio regionale della Sardegna.

La storia si ripete per il comune di Porto Torres che da anni non "piazza” nessuno a Cagliari e resta fuori dalle sfere decisionali della Regione. La performance di qualcuno c’è stata, 1.520 voti in città per Simona Fois, la vicesindaca che nell’intero collegio di Sassari raggiunge 2214 preferenze, croci sul suo nome che indicano il Partito democratico, primo in città. Ma anche qui senza speranza.

Nel Movimento 5 Stelle i due candidati Donato Forcillo e Antonella Demelas si fermano rispettivamente a 356 e 282 preferenze. Il consigliere di Orizzonte Comune, ex vicesindaco del M5s, Sebastiano Sassu, realizza appena 193 voti. Non ce la faranno neppure Ivan Cermelli e Maria Grazia Masala, entrambi in corsa per la Lega che registrano in città 266 e 89 preferenze.

Nel Partito sardo d’azione la candidata al femminile, Patrizia Madeddu, porta a casa 199 voti e Ilaria Faedda nella lista di Forza Italia ne raccoglie 99, come pure Mario Zara dei Riformatori Sardi registra soltanto 30 preferenze. Nessuna possibilità per Benedetto Sechi, 237 voti nella lista di Progetto Sardegna, della coalizione di Renato Soru che non supera la soglia del 10%.

© Riproduzione riservata