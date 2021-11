Un altro rinvio nel percorso per l’elezione del nuovo segretario del Pd. Il termine per la presentazione dei candidati in scadenza stasera alle 20 slitta a lunedì 22 novembre. Lo ha stabilito la commissione regionale per il congresso.

Differiti anche i termini per il deposito delle liste per l’assemblea regionale, dal 25 novembre al 30. Confermata, invece, la data delle primarie fissata per il 12 dicembre.

Sinora i dem si sono messi d’accordo su un punto: il candidato sarà unico e condiviso e alle primarie si voterà solo per le liste. Ma le correnti hanno ancora difficoltà a convergere su un nome.

I papabili sono il sindaco di Pula Carla Medau, l’ex presidente della commissione Attività produttive Luigi Lotto, l’ex capogruppo in Consiglio regionale Pietro Cocco, l’attuale vicepresidente del Consiglio regionale Piero Comandini. Più difficile che si faccia quadrato sulla presidente della commissione Lavoro alla Camera Romina Mura, che ha presentato con il numero uno di Anci, Emiliano Deiana, uno dei tre documenti tematici discussi nei circoli in fase pre-congressuale.

© Riproduzione riservata