Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu ha nominato il nuovo assessore alla Cultura e Turismo.

È Salvatore Picconi, 46 anni, nuorese, funzionario di banca e consigliere comunale eletto nel 2020 nella lista Andrea Soddu Sindaco.

Il ruolo era scoperto dal novembre 2022 e assunto ad interim da Soddu, quando l'allora assessore Luigi Crisponi in carica dal 2020 aveva rassegnato le dimissioni per «motivi personali».

«Ringrazio il nuovo assessore Salvatore Picconi per aver accettato l'incarico - dichiara Soddu - sono certo che lo porterà avanti con la massima dedizione e serietà, mettendosi a disposizione dell'amministrazione e della comunità nuorese. Negli ultimi anni trascorsi tra i banchi del Consiglio comunale ha maturato l'esperienza necessaria per svolgere al meglio l'impegno che lo attende, nel segno della valorizzazione e promozione della nostra cultura e tradizione».

«È per me un grande onore ricoprire questo incarico - afferma il neo assessore - lavorerò con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza che cultura e turismo sono settori di grande rilevanza per la nostra città. Ringrazio il sindaco per la fiducia e l'assessore Crisponi che mi ha preceduto per il grande lavoro svolto».

Fabio Ledda

© Riproduzione riservata