Dopo quindici anni, Michele Corda, 55 anni, libero professionista, con la lista "Insieme per Noragugume", diventa nuovamente sindaco del paese. Col 56% dei voti, ha battuto la sindaca uscente Rita Zaru, 59 anni, con la lista "Ripartiamo Insieme", che si è fermata al 44%.

Elezioni alquante sentite e partecipate quelle di Noragugugume, dove l'affluenza si è alzata fino all'80,30%.

Una vittoria non scontata quella di Michele Corda, contro uno schieramento non affatto arrendevole. Rita Corda,dopo sei anni alla guida del Comune, passa quindi all'opposizione. 

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