Roberto Burioni risponde a Giorgia Meloni che pochi giorni fa ha dichiarato che non vaccinerà sua figlia Ginevra.

"Io non vaccinerò Ginevra e lo rivendico – ha detto la leader di Fratelli d’Italia -. Mi spaventa come affrontiamo il dibattito sui vaccini in Italia: definirlo ideologico sarebbe già qualcosa, qui siamo alla religione". Aggiungendo: "La scienza sulle vaccinazioni ai minori non è tutta d'accordo, e poi la possibilità della morte per i più piccoli oscilla tra zero e numeri negativi".

Alla Stampa era arrivata a dire che "le possibilità che un ragazzo muoia di Covid sono le stesse che muoia colpito da un fulmine”. Ed è proprio quest’affermazione a fare arrabbiare il virologo: "Tra il 2020 e il 2021 - ha replicato - i morti per fulmine negli Usa sono stati 28, di tutte le età. I morti per Covid (sempre in America) sotto i 18 anni sono stati 900".

Il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta le si rivolge direttamente: "Lei è libera di non vaccinare sua figlia. Non di fare disinformazione pubblica sui vaccini. Grazie".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata