Giorgia Meloni a Montecitorio per presentare alla Camera le sue dichiarazioni programmatiche in vista della fiducia.

“Un momento fondamentale della nostra democrazia a cui non dobbiamo assuefarci – ha esordito -. Grazie a chi vorrà esprimersi, qualunque sia la scelta che farà". Anche se “il mio ringraziamento, il più sentito, va al popolo italiano, a chi ha deciso di non mancare l'appuntamento elettorale e ha espresso il proprio voto" nel "processo democratico che vuole nel popolo e solo nel popolo la sovranità".

“Tra i tanti pesi che oggi sento gravare sulle mie spalle", prosegue dopo aver ringraziato il suo predecessore Mario Draghi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, c'è quello di essere "la prima donna capo del governo di questa nazione. Quando mi soffermo sulla portata di questo fatto sento la responsabilità che ho nei confronti di tutte quelle donne che attraversano difficoltà per affermare il loro talento". Quindi ha ricordato anche quelle donne che "hanno costruito quella scala che oggi permette a me di rompere il tetto di cristallo". Tra loro anche Grazia Deledda, citata solo per nome assieme ad altre come Nilde Iotti, Tina Anselmi, Oriana Fallaci e Samantha Cristoforetti.

Gli elettori hanno scelto il centrodestra “e manterremo quegli impegni. So bene che ad alcuni osservatori e all'opposizione non piaceranno molte" delle nostre "proposte, ma non assecondo quella deriva per cui la democrazia è più per qualcuno e meno per qualcun altro”. Su questo il monito: "A chi dall’estero vuole vigilare sul nostro governo direi che manca di rispetto non a me ma al popolo italiano che non ha lezioni da prendere. Può spendere meglio il suo tempo: in quest'aula ci sono valide e battagliere forze dell'opposizione che possono farsi sentire senza aver bisogno di soccorso esterno”.

Sul fronte internazionale “l'Italia è a pieno titolo parte dell'Occidente e del suo sistema di alleanze: è stata fondatore Ue, dell'Alleanza atlantica, parte del G7 e culla insieme alla Grecia della civiltà occidentale e del suo sistema di valori, libertà, uguaglianza e democrazia" e delle sue radici "classiche e giudaico-cristiane". Quindi la condanna della guerra russa in Ucraina, mentre sull’Europa l'obiettivo del governo "non è frenare o sabotare l'integrazione europea ma contribuire a indirizzarla verso una maggiore efficacia in risposta alle crisi". Proprio sulla crisi energetica in corso “soltanto un'Italia che rispetta gli impegni può avere l'autorevolezza per chiedere a livello europeo e occidentale, ad esempio, che gli oneri della crisi internazionale siano suddivisi in modo più equilibrato. È quello che intendiamo fare". Senza dimenticare che “il mare ha giacimenti di gas che dobbiamo sfruttare a pieno".

Dunque un accenno al Pnrr: “Un'opportunità straordinaria di ammodernare l'Italia: abbiamo tutti il dovere di sfruttarla al meglio. La sfida è complessa a causa dei limiti strutturali e burocratici che da sempre rendono difficoltoso per l'Italia riuscire ad utilizzare interamente persino i fondi europei della programmazione ordinaria. Basti pensare che la Nota di aggiornamento al Def 2022 ha ridotto la spesa pubblica attivata dal Pnrr a 15 miliardi rispetto ai 29,4 miliardi previsti nel Def dell'aprile scorso".

Sui programmi “avanti sull’autonomia differenziata”, la riforma presidenziale, attenzione alla questione meridionale “che deve tornare al centro”, via alla "transizione digitale insieme alla sovranità tecnologica”, “tregua fiscale a cittadini e imprese che hanno difficoltà a regolarizzare”, lotta all’evasione, tassa piatta per partite Iva sino a 100mila euro, un sistema pensionistico che “garantisca i giovani”, asili gratis e aperti fino a tardi.

Il governo Meloni non ha “mai provato simpatia o vicinanza per alcun regime, fascismo compreso”, ha poi scandito. Le leggi razziali sono state “una vergogna”, “il punto più basso della storia italiana”. Il nuovo esecutivo non negherà i diritti “e non limiterà mai le libertà esistenti".

Non è mancata una stoccata al reddito di cittadinanza che, “per come è stato pensato e realizzato, ha rappresentato una sconfitta per chi era in grado di fare la sua parte per l’Italia, oltre che per se stesso e per la sua famiglia". "Per chi è in grado di lavorare - ha spiegato Meloni - la soluzione non può essere il reddito di cittadinanza, ma il lavoro, la formazione e l’accompagnamento al lavoro, anche sfruttando appieno le risorse e le possibilità messe a disposizione dal Fondo sociale europeo".

La “stella polare” dell’azione del nuovo governo sarà anche la lotta al “cancro mafioso”: “Ho iniziato a fare politica a 15 anni, il giorno dopo la strage di Via D'Amelio, nella quale la mafia uccise il giudice Paolo Borsellino, spinta dall'idea che non si potesse rimanere a guardare, che la rabbia e l'indignazione andassero tradotte in impegno civico". Doveroso il ricordo dell’agente di Sestu Emanuela Loi, ma anche di “Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rosario Livatino, Rocco Chinnici, Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Piersanti Mattarella, Libero Grassi, Don Pino Puglisi, e con loro un lunghissimo elenco di uomini e donne che non dimenticheremo".

Quindi la conclusione: "Sono la prima donna incaricata come premier, provengo da un'area culturale che è stata spesso confinata ai margini della Repubblica, e non sono certo arrivata fin qui fra le braccia di un contesto familiare e di amicizie influenti. Rappresento ciò che gli inglesi chiamerebbero l'underdog. Lo sfavorito, che per affermarsi deve stravolgere tutti i pronostici. Intendo farlo ancora, stravolgere i pronostici, con l'aiuto di una valida squadra di ministri, con la fiducia e il lavoro di chi voterà favorevolmente, e con gli spunti che arriveranno dalle critiche di coloro che voteranno contro".

LA FIDUCIA – Al termine dell'intervento, la seduta di Montecitorio è stata sospesa per consentire alla presidente del Consiglio di recarsi al Senato per consegnare il testo delle sue dichiarazioni programmatiche.

La discussione generale proseguirà nel pomeriggio quando Meloni replicherà. Le dichiarazioni di voto sono previste dalle 17.30 alle 19, quando avrà inizio la "chiama” per la fiducia. Il risultato della votazione è atteso intorno alle 20.30.

(Unioneonline/D)

