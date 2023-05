La grande sala della cultura, nelle ex caserme Mura, era colma all'inverosimile. Una folla immensa, ieri sera, ha occupato ogni spazio libero per assistere alla presentazione pubblica della lista "Macomer Civica", capeggiata da Riccardo Uda. Una sola parola d'ordine: "Programmare per governare".

Il candidato sindaco si è rivolto al pubblico presentando il suo programma di governo della cittadina per i prossimi cinque anni. «Vincere per amministrare. Nessun amministratore, per quanto illuminato, potrà mai essere veramente di aiuto alla propria comunità se non sarà aperto all'ascolto continuo della gente - ha detto durante la presentazione - occorre programmare tutto e sempre e non intervenire nelle emergenze».

Utilizzando una frase di Papa Francesco, Riccardo Uda ha aggiunto: «La forza di una catena dipende dalla cura che viene data agli anelli più deboli. Crediamo che questo principio valga in ogni ambito e vale ancora di più nella nostra comunità».

Poi è stata la volta dei candidati (Rita Atzori, Fabiana Cugusi, Toto Listo, Maurizio Muzzu, Daniele Nieddu, Danilo Masala, Aldo Demontis, Mariano Barria, Teresa Bucciarelli, Marcella Gambella, Luciano Mazzette, Valeria Pinna, Arturo Uleri, Maria Luisa Luzzu, Giorgio Iocca e Federico Castori), che hanno esposto le loro idee, i loro programmi e il loro gioco di squadra. Dopo la presentazione delle liste di Luca Pirisi (Macomer 2030) e di Riccardo Uda (Macomer Civica), venerdì 19 sarà la volta di Rossana Ledda (Rossana Sindaca).

La campagna elettorale si fa sempre più viva, a dodici giorni dal voto.

