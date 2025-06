A Luras spoglio lento e in ritardo di ore per le elezioni comunali che vedono contrapporsi Leonardo Lutzoni per la lista Luras Innova e Maria Giuseppina Tamponi per la lista Luras 2.0.

Lutzoni, dopo le prime operazioni di spoglio, è avanti di un centinaio di voti con il 58% di preferenze verso il 42% di Maria Giuseppina Tamponi.

