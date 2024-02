«Il risultato in Sardegna non va sottovalutato ma neanche drammatizzato perché non avrà effetti negativi né sul governo né sul centrodestra, semmai sarà utile ad offrire qualche spunto di analisi e riflessione per gestire al meglio le prossime elezioni». Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi, commentando il risultato delle regionali in Sardegna.

«Noi Moderati, con la lista Sardegna al Centro 20Venti, ha preso il 5,4%, un ottimo risultato merito del grande lavoro di Antonello Peru e di Stefano Tunis e di dei candidati che ci hanno permesso di diventare il terzo partito della coalizione. Ma si vince e si perde tutti insieme ed è evidente che dagli elettori sardi è arrivato un segnale non positivo sul governo degli ultimi cinque anni e certamente non ha aiutato aver scelto un candidato tardi e dopo divisioni al nostro interno», continua Lupi.

«Si è trattato – prosegue il leader di Noi Moderati - di un voto regionale in una terra che tiene molto alla sua autonomia, ma dobbiamo avere la consapevolezza di non sminuirne il significato politico. Ancora una volta è chiaro che la sfida che gli elettori ci lanciano è sul buon governo e sui risultati che riusciamo a raggiungere. Evitiamo di commettere gli stessi errori in futuro e valorizziamo al meglio tutte le sensibilità politiche e culturali di una coalizione ripartendo dai territori e ascoltando i nostri amministratori, come ci insegna la nostra lista Sardegna al Centro Venti20. Ora auguriamo buon lavoro alla neo-presidente Alessandra Todde, noi, come sempre, faremo un'opposizione puntuale, intransigente ma costruttiva, rispondendo al mandato dei nostri elettori», conclude Lupi.

