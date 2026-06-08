comunali 2026
08 giugno 2026 alle 19:17aggiornato il 08 giugno 2026 alle 19:18
Loceri sceglie ancora Gianfranco Lecca: è al secondo mandatoIl segretario regionale del Psi prosegue l’attività amministrativa cominciata nel 2020
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Loceri ha scelto la continuità amministrativa. Gianfranco Lecca, 71 anni, ha vinto le elezioni e si conferma sindaco di Loceri.
L’affermazione della sua lista, cui era contrapposta la civica di Alberto Pilia, consente al segretario regionale del Psi di proseguire l’attività amministrativa cominciata nel 2020.
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