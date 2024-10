Si complica l’iter del ddl Aree idonee nelle commissioni Urbanistica e Industria del Consiglio regionale. Le opposizioni hanno infatti deciso di abbandonare la seduta convocata per l’esame dei mille emendamenti presentati, compreso quello della Giunta. E la ragione è legata proprio al maxi correttivo dell’esecutivo: 47 pagine presentate nell’ultimo momento utile che la minoranza non ha avuto il tempo di studiare nel dettaglio prima del voto in commissione. Da qui la scelta di lasciare la seduta.

In particolare, il capogruppo di Forza Italia Angelo Cocciu ha spiegato che FI «era presente in commissione solo per dovere istituzionale. Quando abbiamo visto il maxi emendamento della Giunta, abbiamo lasciato la commissione. FI non ha presentato alcun emendamento perché siamo assolutamente contrari al disegno di legge della Giunta: abbiamo sostenuto fin dall’inizio la proposta di Pratobello e continueremo a farlo».

La richiesta di una sospensione per poter esaminare il testo di una proposta così delicata e importante per il futuro dell’Isola, fanno sapere da Fratelli d’Italia, «è stata brutalmente respinta dai consiglieri della maggioranza che, richiamati all’ordine dalla presidente Todde, hanno cercato la più comoda delle scorciatoie per evitare di affrontare le questioni poste dalla ‘legge Pratobello’ e dalle opposizioni, i cui emendamenti sono da considerarsi inutilizzabili per i lavori delle Commissioni congiunte».

