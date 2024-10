Sono poco meno di mille gli emendamenti presentati al disegno di legge 45 che contiene “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile, e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”.

Il termine per la presentazione delle proposte di modifica è scaduto ieri alle 19 e il dato lascia presagire che la norma pensata dalla Giunta guidata da Alessandra Todde non avrà vita facile in Consiglio regionale, dove affronterà un iter complesso: l’approvazione quindi potrebbe non essere rapida come auspicato dall’esecutivo.

Gli uffici del palazzo di via Roma intanto devono mettersi al lavoro sulla verifica delle oltre 210 mila firme portate a sostegno della legge di iniziativa popolare Pratobello 24, consegnate ieri durante una partecipata manifestazione. Il presidente dell’Aula, Piero Comandini, ha già lasciato intendere che il testo – alla fine della conta – seguirà l’iter ordinario e non verrà concessa la procedura d’urgenza, che permetterebbe l’ingresso in Consiglio della legge senza il passaggio in commissione.

(Unioneonline/E.Fr.)

