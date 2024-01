Salvini verso l’appoggio a Truzzu. Ancora manca il sostegno formale della Lega, ma il leader del Carroccio intervistato dalla trasmissione Rai Agorà ha lasciato intendere che l’accordo sul sindaco di Cagliari è cosa praticamente fatta: «Ieri dopo il Consiglio dei ministri abbiamo parlato con Giorgia Meloni di regionali, con il centrodestra contiamo di andare uniti e vincere. Troveremo l’accordo, ovviamente a livello locale ci sono tante persone valide. Per me in linea di principio è giusto sempre sostenere l’uscente, ma nel nome dell’unità della coalizione l’accordo lo troveremo».

Non è un ok definitivo al sindaco di Cagliari, ma poco ci manca. D’altronde da giorni, al di là delle dichiarazioni di circostanza, i retroscena parlavano di una Lega ormai convinta a rinunciare a Christian Solinas. Si addensano più nubi invece sulla scelta del Psd’Az, che venerdì riunisce il consiglio nazionale a Oristano per prendere una decisione definitiva, anche perché entro la sera del 22 vanno presentate le lite. E nulla è escluso per i sardisti, dalla corsa solitaria al sostegno a Renato Soru.

Anche Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati i cui candidati si presenteranno alle regionali nelle liste del Grande Centro, è convinto: «Ci presenteremo, come sempre, uniti. La Lega farà un gesto di generosità, facendo fare un passo indietro a Christian Solinas e individuando il candidato nella persona del sindaco di Cagliari», afferma ai microfoni di Rtl 102.5.

Lupi fa anche l’esempio della Sicilia, più volte fatto dagli stessi esponenti di FdI per rivendicare la candidatura di un loro esponente in Sardegna: «Per via di tensioni sul territorio, Lega e Forza Italia chiesero di fare un passo indietro al governatore di Fratelli d’Italia (Musumeci, ndr) per individuare un nome che tenesse unita la coalizione e continuasse il buon governo».

Il leader di Noi Moderati ha parlato anche delle altre Regioni: in Abruzzo e Piemonte «saranno riconfermati Marco Marsilio e Alberto Cirio», in Basilicata «ritengo che Vito Bardi abbia fatto bene, ma ci confronteremo».

(Unioneonline/L)



