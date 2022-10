Mentre oggi si guarda all’elezione del presidente della Camera, ieri a Palazzo Madama, alla prima vera prova di unità, il centrodestra si è spaccato.

Ignazio La Russa è diventato presidente del Senato, come fortemente voluto da Giorgia Meloni, ma col soccorso - "anonimo" - delle opposizioni. Forza Italia non ha partecipato al voto, creando un precedente pesante che rischia di avere strascichi sulla trattativa, ancora apertissima, per la costruzione del governo.

Il nodo dello scontro sono i "veti sui nomi”, con Silvio Berlusconi costretto ad ammettere che non ci sarà "nessun ministero" per Licia Ronzulli: c’è "disagio" e bisogna dare "un segnale", è la linea prevalsa tra gli azzurri. A votare uno dei fondatori di Fratelli d’Italia sono stati solo lo stesso ex premier ed Elisabetta Casellati, che ha preceduto La Russa sullo scranno più alto di Palazzo Madama, gesto che è servito a minimizzare l'accaduto: il Cav ha votato, segno che alla fine è stato predominante "lo spirito di coalizione".

Una mediazione di facciata, perché ora gli azzurri potrebbero addirittura presentarsi da soli alle consultazioni.

Nel frattempo alla conta dei voti ci sono 16 schede in più in cerca d'autore e scatta la caccia ai colpevoli nell’opposizione. "Non siamo stati noi", mette le mani avanti per primo Matteo Renzi, è il centrodestra alle prese con "regolamenti dei conti" interni. I 9 del Terzo Polo, assicura anche Carlo Calenda, hanno votato compatti scheda bianca. Ma lo stesso dicono dal Pd. Comportamento "irresponsabile oltre ogni limite", attacca Enrico Letta, osservando che "una parte dell'opposizione non aspetta altro che entrare in maggioranza". Un messaggio simile filtra dai 5 Stelle, dove si punta il dito contro "la finta opposizione fatta dei soliti giochini".

Oggi la resa dei conti è alla Camera, dove Matteo Salvini, dopo avere di nuovo incontrato nel tardo pomeriggio Meloni, schiera il suo vice Lorenzo Fontana al posto di Riccardo Molinari, che rimarrà al suo posto a fare il capogruppo. Sfuma così l'ipotesi, pure circolata, di Giancarlo Giorgetti terza carica dello Stato. Che è pronto comunque ad andare al Mef, "se me lo chiedono".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata