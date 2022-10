Via alla XIX legislatura con l’insediamento ufficiale del nuovo Senato e della nuova Camera dei deputati.

Il primo e decisivo passaggio è l’elezione dei presidenti: la maggioranza uscente dalle urne del 25 settembre ha puntato compatta su Ignazio La Russa (FdI) per la seconda carica dello Stato.

Alla Camera, dopo una prima fumata nera, si guarda a Riccardo Molinari (Lega).

Nel frattempo Giorgia Meloni è al lavoro per la formazione del nuovo Governo: la giornata odierna servirà anche a capire la compattezza della maggioranza che sostiene il nuovo esecutivo.

La giornata di ora in ora:

Ore 15.50 – Camera, così alla seconda votazione

Il quorum richiesto era di 259 voti. Hanno ricevuto voti: Letta, 4; Molinari, 3; Stumpo, 2. Voti dispersi 7, schede bianche 365, schede nulle 7.

Ore 15.45 – Fumata nera alla seconda votazione alla Camera

Fumata nera nell'aula della Camera anche nella seconda votazione per l'elezione del presidente. Nessuno ha raggiunto il quorum richiesto dei 2/3 dei partecipanti al voto, per far scattare l'elezione. Servirà una nuova votazione, già prevista alle 17: sarà l'ultima per oggi.

Ore 15.30 – Camera: finita la seconda votazione, in corso lo spoglio

Finita nell'Aula della Camera la seconda votazione per eleggere il presidente. È in corso lo spoglio. In questa votazione è richiesto il quorum dei 2/3 dei votanti.

Ore 14.50 – Senato, Letta: “Parte dell’opposizione vuole entrare nella maggioranza”

"Irresponsabile oltre ogni limite il comportamento di quei senatori che hanno scelto di aiutare dall'esterno una maggioranza già divisa e in difficoltà. Il voto di oggi al Senato certifica tristemente che una parte dell'opposizione non aspetta altro che entrare in maggioranza". Lo scrive su Twitter il segretario Pd, Enrico Letta.

Ore 14.15 – Il discorso di La Russa, con citazione di Pertini

Ringraziamenti a chi lo ha votato (compresi i senatori non di centrodestra), ai suoi predecessori, a Lialiana Segre. Ha iniziato così, Ignazio La Russa, il suo discorso di insediamento come presidente del Senato. La Russa ha anche citato Pertini: "Ho cominciato a far politica appena nato, mio padre faceva politica, aveva la sue idee mai rinnegate. Io ho iniziato nelle organizzazioni giovanili, nei momenti della contestazione, della violenza, della resistenza al terrorismo. Una frase mi ha sempre ispirato su come comportarmi, una frase di un presidente di estrazione non proprio come la mia: Sandro Pertini. 'Nella vita è necessario sapere lottare non solo senza paura, ma anche senza speranza'. E io aggiungo che la lotta serve non solo quando pensi di poter vincere, ma anche quando pensi valga la pena di essere vissuta".

Ore 13.56 – Meloni: “La Russa presidente, ora continuiamo spediti”

"Grazie a tutti coloro che, con senso di responsabilità e in un momento nel quale l'Italia chiede risposte immediate, hanno consentito di far eleggere già alla prima votazione la seconda carica dello Stato. Continueremo a procedere spediti". Lo afferma la leader di Fdi Giorgia Meloni commentando l'elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato.

Ore 13.32 – Ignazio La Russa è presidente con 116 voti

Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato con 116 voti (su una maggioranza di 104). Sessantasei le schede bianche mentre due voti sono andati a Liliana Segre, che presiede l'Aula, e altrettanti per Calderoli. La Russa ha preso 19 voti del previsto, dunque consensi sono arrivati anche fuori dalla sfera del centrodestra.

Ore 13.25 – Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato

Superato a Palazzo Madama il quorum di 104 voti.

Ore 13.20 – Senato: al via lo spoglio per elezione presidente

Finita la 'chiama' dei senatori, nell'aula di Palazzo Madama è cominciato lo spoglio della prima votazione per il presidente del Senato.

Ore 13:16 – Senato: tensione Berlusconi-La Russa in aula

Momenti di tensione tra il leader di Fi Silvio Berlusconi e Ignazio La Russa in aula al Senato, da quanto si può vedere da un video del Tg1 e di Sky, l'esponente di Fdi si è avvicinato al Cav che era seduto sui banchi del suo partito e, dopo un breve scambio, l'ex premier sbatte i pugni sul banco e lo manda a quel paese.

Ore 13 – Senato: Berlusconi e Casellati votano, il resto di Fi non risponde alla chiama

Mentre è ancora in corso la chiama dei senatori per esprimere il voto sul presidente del Senato, per Forza Italia sotto il catafalco sono passati solo il leader, Silvio Berlusconi, e la presidente uscente, Elisabetta Casellati. Pur presenti numerosi in Aula, i senatori azzurri – quando si è alla lettera "R" nella votazione in ordine alfabetico - continuano a non rispondere alla chiama.

Ore 12.40 – Senato: in corso la prima chiama

In corso la prima chiama al Senato per l’elezione del presidente.

Ore 12.35 – Camera: alla prima votazione 368 schede bianche, 4 per Molinari

Hanno votato 391 deputati su 400. Hanno ottenuto voti: Riccardo Molinari, 4; Enrico Letta, 3. Sei

sono stati i voti dispersi, 368 le schede bianche, dieci le nulle.

Ore 12.30 – Senato, colloquio Berlusconi-Casellati in aula

Colloquio in Aula tra Silvio Berlusconi e Maria Elisabetta Alberti Casellati vicino al banco dove è seduto l'ex premier. Dopo qualche minuto si è aggiunto anche Ignazio La Russa. L'esponente di FdI si è poi spostato a parlare verso i banchi dell'opposizione con, tra gli altri, Stefano Patuanelli e Matteo Renzi.

Ore 12.20 – Camera: fumata nera nella prima votazione per il presidente

Fumata nera nell'aula della Camera nella prima votazione per l'elezione del presidente. Nessuno ha raggiunto il quorum richiesto di 267 voti, i 2/3 dei componenti dell'Assemblea, per far scattare l'elezione. Servirà una nuova votazione, già prevista alle 14.

***

Capannello intorno a Silvio Berlusconi alla prima pausa dei lavori del Senato. Il leader azzurro è stato salutato dai colleghi e si è concesso anche un selfie. A salutarlo, tra gli altri, in giacca rossa anche Licia Ronzulli.

***

Ore 11.25 – Senato: standing ovation al termine del discorso di Liliana Segre

Standing ovation al termine del discorso di Liliana Segre in Aula al Senato. Le sue parole sono state accompagnate da una ventina circa di applausi.

Ore 11.17 – Lega, Bossi: Comitato del Nord per evitarne sfascio totale”

"Sono emozionato come al primo giorno di scuola, è sempre un piacere". Lo ha detto Umberto Bossi, alla Camera per la prima seduta della nuova legislatura, accompagnato dal figlio Renzo. "Adesso purtroppo c'è l'economia che non va, quindi la prima soluzione, e anche per tutta la legislatura, sarà la soluzione alla crisi economica. Non è che è povera l'Italia, il problema grave è che è povero tutto il mondo". Con Salvini tutto bene? "Sì, ho fatto il comitato nord, che ha il compito di mettere sulla retta via e di evitare lo sfascio totale della Lega. L'ho fatta io e mi dispiaceva di vederla distruggere".

Ore 11.05 – Governo, Meloni: Dopo le Camere anche la squadra sarà pronta”

"Saremo pronti anche come squadra di governo". Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, dopo aver commentato l'intesa raggiunta dal centrodestra sulla presidenza del Senato e aver spiegato di puntare "a chiudere velocemente" anche su quella della Camera.

Ore 11 – Segre: “Il 25 settembre il popolo ha deciso, è la democrazia”

"Le elezioni del 25 settembre hanno visto, come è giusto che sia, una vivace competizione tra i diversi schieramenti che hanno presentato al Paese programmi alternativi e visioni spesso contrapposte. E il popolo ha deciso. È l'essenza della democrazia". Così in Aula al Senato Liliana Segre

Ore 10.50 – Al Senato Liliana Segre apre la seduta

Lungo applauso e standing ovation al Senato all’ingresso in aula di Lialiana Segre. La senatrice dà il via alla XIX legislatura a Palazzo Madama.

Ore 10.40 – Incontro fra Meloni e Berlusconi alla Camera

C'è stato un incontro, a quanto si apprende, fra la leader di FdI Giorgia Meloni e quello di Forza Italia Silvio Berlusconi, alla Camera.

Ore 10.30 – Senato, Calderoli: “Faccio passo indietro, accordo su La Russa”

"C'è l'accordo sul nome di La Russa. Volentieri faccio un passo indietro per il bene del paese". Lo dice il leghista Roberto Calderoli, il cui nome era stato sostenuto dalla Lega per la Presidenza di Palazzo Madama, entrando al Senato.

Ore 10.28 – Prima chiama a Montecitorio

A Montecitorio è iniziata la prima chiama per l’elezione del presidente della Camera.

Ore 10.25 – Salvini: “Passo di lato su Senato e Governo per partire bene”

"Se c'è da fare un passo di lato lo facciamo: vale per il senato, vale per il governo. Per partire presto e bene". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando al senato insieme allo stato maggiore del partito.

Ore 10.15 – Camera, standing ovation anche per Segre e Papa Francesco

Nuove standing ovation nell'Aula di Montecitorio quando il presidente provvisorio Ettore Rosato ha fatto gli auguri a Liliana Segre, oggi presidente provvisorio del Senato, e ha citato Papa Francesco.

***

Ore 10.10 – Camera, standing ovation dei deputati per Mattarella

L'Aula della Camera ha tributato una standing ovation al presidente della Repubblica Sergio Mattarella quando il presidente provvisorio lo ha ringraziato nel suo discorso introduttivo. Un applauso più tenue all'ex presidente Roberto Fico.

Ore 10.05 – Meloni: “Tutto procede bene, faremo velocemente”

"Tutto procede bene, state tranquilli, faremo velocemente". Lo ha detto la leader di FdI Giorgia Meloni, arrivando negli uffici del Gruppo a Montecitorio, rispondendo ai giornalisti che le domandavano delle presidenze delle Camere.

Ore 10 – Ettore Rosato apre alla Camera la prima seduta della XIX legislatura

Il presidente provvisorio della Camera, Ettore Rosato, apre la prima seduta della Camera. Oggi si terranno tre votazioni. Dopo la prima, la seconda sarà convocata alle 14 e la terza alle 17. Per queste votazioni è richiesta la maggioranza dei 2/3.

