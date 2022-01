L'eurodeputata maltese e membro del Ppe Roberta Metsola è stata scelta, al primo turno, per ricoprire il posto di presidente del Parlamento europeo, lasciato vacante dopo la prematura scomparsa di David Sassoli.

I voti favorevoli sono stati 458. Il numero di votanti è stato 690, le schede bianche e nulle sono state 74, i voti espressi sono stati 617. A favore della maltese, vicepresidente di Sassoli dal novembre 2020 e dunque presidente ad interim, hanno annunciato il proprio voto favorevole anche la Lega e il gruppo Ecr, garantendole 113 preferenze in più rispetto al suo predecessore che fu eletto al secondo turno.

IL DISCORSO IN ITALIANO – "Onorerò David Sassoli come presidente battendomi sempre per l'Europa – sono state le sue prime parole, pronunciate anche in italiano -. David era un combattente per l'Europa. Credeva nel potere dell'Europa. Grazie David".

"Mi sento onorata della responsabilità che mi affidate. Prometto che farò del mio meglio per lavorare a vantaggio di tutti i cittadini – ha aggiunto -. Voglio che le persone recuperino un senso di fede ed entusiasmo nei confronti del nostro progetto. Credo in uno spazio condiviso più giusto, equo e solidale". "La disinformazione nel periodo pandemico ha alimentato isolazionismo, e nazionalismo, queste sono false illusioni, l'Europa è l'esatto opposto di questo".

Metsola diventa presidente dell'Europarlamento nel giorno del suo 43esimo compleanno: la politica maltese, membro del Partito Nazionalista dell'isola del Mediterraneo, è nata il 18 gennaio 1979. E' la più giovane presidente dell'Assemblea di Strasburgo e la terza donna nella storia del Parlamento europeo.

LE REAZIONI – Su Twitter le congratulazioni della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, che sottolinea come si tratti della terza donna "alla guida di questa casa nobile. Il tuo duro lavoro e la tua determinazione saranno di ispirazione per tutti noi". "Noi - scrive von der Leyen - lavoreremo a stretto contatto per la ripresa e per un futuro europeo verde, digitale, e luminoso".

"Congratulazioni a Roberta Metsola nuova presidente del Parlamento Ue" che è "il cuore che batte della democrazia europea. Non vedo l'ora di collaborare con te, cara Roberta", ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

Dall’Italia gli auguri del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, che ha partecipato da remoto alla sessione del Parlamento per l'elezione: "Congratulazioni alla nuova presidente del Parlamento europeo, onorevole Roberta Metsola. L'abbiamo sostenuta con convinzione sin dal principio perché è una grande amica dell'Italia prima ancora di una autorevole esponente del Partito popolare europeo. Nel discorso di presentazione della candidatura ha centrato perfettamente quelle che saranno le prossime sfide dell'Unione: crescita economica, riforme e controllo delle migrazioni. Auguri di buon lavoro".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata