Il Parlamento europeo ha commemorato il suo presidente David Sassoli, morto l’11 gennaio scorso all’età di 65 anni.

Alla seduta straordinaria hanno partecipato anche molti premier e presidenti dei Paesi Ue e leader di partito.

"L'Europa è apertura. David, colse un punto fondamentale dell'identità europea quando disse che l'Europa è potente solo quando non si chiude su se stessa", ha detto il segretario del Partito democratico Enrico Letta nel suo intervento.

"David aveva questo grande dono di guardare oltre, sapeva non fermarsi alle apparenze e sapeva arrivare alla sostanza", ha aggiunto Letta, ricordando come “tutta la sua vita è stata dedicata a dare parole ai senza voce, a donare speranze a chi non ne ha".

Per il presidente francese Emmanuel Macron Sassoli è stato "un uomo la cui visione è larga quanto un continente". Macron ha anche evidenziato l’impegno politico convintantmente europeista del presidente Ue, che ha “piantato tante pietre dell'edificio dell'Unione europea e ne abbia preparate altrettante per il suo futuro".

"Sei stato un leone al servizio della democrazia europea", ha detto invece, rivolto a Sassoli, il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel.

"Ispiravi naturalmente rispetto al di là della funzione, rispetto per la tua persona calorosa, semplice, autentica sorridente e decisa", ha proseguito Michel.

Sassoli "ha fatto la differenza, ha lasciato il segno. La sua battaglia contro la povertà, contro l'ingiustizia, e l'isolamento ci sarà d'esempio. E il suo appello all'Europa per proteggere i più vulnerabili, abbandonare l'indifferenza e aiutare a costruire un nuovo mondo che rispetti le persone e la natura continuerà a risuonare", sono state invece le parole della presidente del Parlamento Ue ad interim Roberta Metsola, il cui nome è in cima alla lista dei possibili successori, dell’ex giornalista.

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha dovuto rinunciare al suo intervento in plenaria, a causa di un caso di positività al Covid nel suo staff. Ma ha comunque ricordato Sassoli con un post su Twitter, accompagnato da una rosa bianca: "Mi piange il cuore per aver dovuto rinunciare al tributo per il mio grande amico David Sassoli. Voglio ancora una volta omaggiarlo con una rosa bianca, simbolo del suo impegno politico e morale di una vita intera. Buona strada, David", ha scritto von der Leyen suo profilo ufficiale.

