Parti della Pratobello nella legge sulle aree idonee in discussione in Consiglio regionale.

Mentre l’opposizione incalza e chiede una discussione immediata della legge di iniziativa popolare per cui sono state raccolte oltre 210mila firme, la maggioranza apre, pur lasciando intendere che l’approdo in aula della proposta è tutt’altro che vicino.

«Non ignoreremo il movimento che ha generato la proposta di iniziativa popolare, ma ci sono dei tempi burocratici e amministrativi che vanno rispettati per fare le cose per bene», afferma il consigliere M5s Gianluca Mandas.

L’assemblea sarda discuterà Pratobello ‘24, «arriverà il momento», assicura Mandas: «Nel frattempo stiamo lavorando sulla legge sulle aree idonee, non escludiamo di inserire nel provvedimento molti elementi della legge di iniziativa popolare».

Dal canto suo il capogruppo di FI Angelo Cocciu sottolinea il risultato «incredibile» raggiunto dai promotori e incalza. «Ora attendono una risposta immediata della Regione, verifica delle forme e poi un consiglio regionale dedicato. La legge va portata in aula immediatamente, non si può non prendere in considerazione la volontà popolare, altrimenti c’è qualcosa che non funziona».

