«Nella Finanziaria 2025 risultano stanziati circa 179 milioni di euro riconducibili alla categoria delle cosiddette spese puntuali. Si tratta di risorse assegnate a enti, associazioni o soggetti specifici, spesso in assenza di un chiaro impianto programmatorio e con modalità di assegnazione difficilmente verificabili dai territori». Porta la firma dell’Anci Sardegna la denuncia sulle “mancette”, per dirla senza giri di parole. Una corsa che si ripete ogni anno, ma stavolta, stando ai sindaci dell’Isola guidati da Daniela Falconi, è stato superato il limite.

È sufficiente andare sul Buras, il Bollettino ufficiale della Regione dove la Finanziaria è stata pubblicata, per verificare ogni singola voce della manovra 2025. Ce n’è per tutti i gusti: dall’estate putzese, cioè quella di Decimoputzu, ai festival, incluso quello “InVaso” di Muravera. Come se tutte le altre manifestazioni valessero meno. Idem sulla promozione turistica: Assemini l’ha spuntata e molti altri Comuni no, sebbene l’estate arrivi uguale per tutti. Discorso identico sulla riqualificazione dei campetti da calcio.

Le fasce tricolori ne fanno prima di tutto una questione di giustizia. E per questo hanno deciso di scrivere a Giunta, Consiglio e capigruppo. «Seppure formalmente sia tutto legittimo – chiariscono le fasce tricolori – le modalità utilizzate fanno sollevare significative perplessità in ordine politico e istituzionale, sia per quanto riguarda l’individuazione delle spese sia per la loro assegnazione. L’Anci, sul merito, evidenzia disparità territoriali, mancanza di trasparenze e indebolimento del ruolo dei Comuni». Un j’accuse in tre punti che non lascia niente al caso. «L’allocazione discrezionale dei fondi, così come articolata nella manovra, può generare squilibri tra enti locali, a prescindere da criteri oggettivi quali fabbisogno, progettualità o emergenza sociale». Ancora: «L’assenza di procedure pubbliche e di bandi aperti compromette la tracciabilità e la legittimazione democratica nell’uso delle risorse pubbliche», si legge nel documento dell’Anci. Da qui il terzo punto chiave: «I sindaci, primi rappresentanti dello Stato nei territori, spesso non sono messi nelle condizioni di concorrere equamente all’accesso ai fondi né vengono coinvolti nei processi decisionali relativi alla loro assegnazione».

I sindaci chiedono alla Regione che d’ora in avanti «ogni erogazione di fondi pubblici sia fondata su criteri trasparenti, partecipati e programmatori, preferibilmente tramite bandi e in coerenza con le priorità espresse dai Comuni». Verrà anche promossa «la costituzione di un Osservatorio permanente sulla qualità e l’equità della spesa pubblica regionale, quale strumento strategico di supporto alle decisioni politiche e programmatiche».

