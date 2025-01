Il sole – quasi un assaggio di primavera, venti gradi all’ora di pranzo –sembra una benedizione nella domenica della ricostruzione. A Su Pardu, nelle campagne di Selargius, lì dove il corridoio elettrico del Tyrrhenian link diventerà doppia stazione, hanno lavorato dalla mattina per rimettere in piedi la baracca bruciata nei giorni scorsi. «È il nostro presidio anti-cavo», anche se gli espropri, o le vendite dei terreni, sono ormai quasi tutte partite chiuse. Tradotto in cronoprogramma, vuol dire che l’avvio dell’opera è sempre più vicino. «Ma la resistenza civica e civile, quella no, non si ferma».

La storia del Tyrrhenian link non ha più bisogno di presentazioni, da un pezzo. Il doppio cavo unirà la Sardegna e la Sicilia per poi arrivare in Campania. Sono in tutto 970 chilometri, tra il fronte ovest che da Terra Mala, nel Comune di Quartu, raggiungerà Fiumetorto, a Termini Imerese. Poi da lì sino a Torre Tuscia Magazzeno, in provincia di Salerno. Terna dice che «è un’infrastruttura strategica, un fattore abilitante per la transizione energetica e per la decarbonizzazione». Per il comitato “No Tyrrhenian link”, invece, è solo «devastazione del territorio». Chi, nei giorni scorsi, abbia provato a cancellare col fuoco la baracca, non è dato saperlo. «Noi la ricostruiamo», si ripete a Su Pardu dalla mattina, quando i lavori cominciano dalle buche per arenare la struttura di legno al terreno. Prima del tramonto, il grosso è fatto. Con tanto di bandiera dei Quattro Mori in bella vista.

Paolo Loddo, del Comitato Parteolla, è a Selargius «in segno di solidarietà. È evidente – dice – che tutte queste operazioni, dal cavo all’assalto delle rinnovabili, sono solo speculazione energetica, la Sardegna è sotto attacco». Non la pensa diversamente Ivan Monni, del Comitato “No Tyrrhenian link”: «Quest’opera non dovrebbe nascere né qui né in nessun’altra parte della Sardegna. Immaginate questa piana devastata da due stazioni, una di distribuzione e l’altra di accumulo e trasformazione. Saranno realizzate quattro costruzioni da venti metri più due più piccole». Rita Corda aggiunge: «Il problema è che la politica si è mossa male: non è più tempo per i ricorsi, sono solo specchietti per le allodole. Le opposizioni all’iter autorizzativo andavano fatte tempo fa. Invece ci risulta che i Comuni di Selargius e Quartu abbiano approvato gli accordi con Terna quasi come una cambiale in bianco, prima che la società approvasse il progetto definito, a settembre del 2023». Ma per i primi cittadini dei due centri, Gigi Contu e Graziano Milia, è «tutto regolare».

© Riproduzione riservata