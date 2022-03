La nuova votazione online sulla leadership del Movimento 5 stelle si svolgerà "la prossima settimana". Lo ha annunciato ai microfoni di Sky Tg24 il presidente (in pectore) pentastellato Giuseppe Conte, che proprio dalle consultazioni tra i militanti spera di ottenere la definitiva investitura a leader di partito.

Un’investitura messa in dubbio e in crisi a colpi di carte bollate e anche dai dissidi con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, esplosi in occasione delle votazioni per il Colle lo scorso gennaio.

Conte ha anche parlato dell’assetto futuro del Movimento e in particolare della questione del limite dei due mandati, considerato un tempo uno dei dogmi grillini, ma su cui è in corso più di un ripensamento.

"I parlamentari – ha spiegato Conte – hanno iniziato il loro impegno sottoscrivendo il codice etico" e quindi la regola sul limite del sul doppio mandato ma "chiaramente in una prospettiva di rilancio del Movimento si sta discutendo se sia il caso di modificarla in parte o meno”.

Anche in questo caso, il Movimento potrebbe ricorrere alle votazioni online: “Dopo le amministrative – ha detto l’ex premier – ci consulteremo con la base, perché la nostra forza è la base".

(Unioneonline/l.f.)

