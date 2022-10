Il leghista Lorenzo Fontana è il nuovo presidente della Camera (IL PROFILO).

Dopo tre preventivate fumate nere, a Palazzo Montecitorio il quarto voto è stato decisivo, con il quorum dei 2/3 sceso alla maggioranza assoluta. Fontana ha ottenuto 222 voti, 6 le schede bianche e 11 le nulle. Il Pd aveva proposto Cecilia Guerra (77 voti), M5s Federico Cafiero de Raho (52).

Sfumate le ipotesi Riccardo Molinari, che rimarrà al suo posto a fare il capogruppo, e Giancarlo Giorgetti, che si dice pronto comunque ad andare al Mef "se me lo chiedono", il centrodestra si è ricompattato subito sull’ex eurodeputato e ministro della Famiglia nel Conte I, considerato esponente dell’ala più dura del Carroccio.

"Sono felice", ieri c'è stato "un piccolo incidente di percorso. Il centrodestra governerà per 5 anni bene", ha commentato il leader della Lega Matteo Salvini.

Il “piccolo incidente” è stata la clamorosa spaccatura in Senato, dove Ignazio La Russa è diventato presidente, come fortemente voluto da Giorgia Meloni, ma col soccorso "anonimo" delle opposizioni. Forza Italia non ha partecipato al voto, creando un precedente pesante che rischia di avere strascichi sulla trattativa, ancora apertissima, per la costruzione del governo.

Il nodo dello scontro sono stati i "veti sui nomi”, con Silvio Berlusconi costretto ad ammettere che non ci sarà "nessun ministero" per Licia Ronzulli: c’è "disagio" e bisogna dare "un segnale", è la linea prevalsa tra gli azzurri che potrebbero addirittura presentarsi da soli alle consultazioni. Nel frattempo alla conta dei voti ci sono 16 schede in più in cerca d'autore e scatta la caccia ai colpevoli nell’opposizione.

La giornata di ora in ora:

Ore 12.25 - Meloni: "Anche alla Camera buona la prima, procediamo spediti”

"Anche qui alla Camera buona la prima. Stiamo procedendo in modo spedito, sono contenta e faccio le mie congratulazioni a Fontana". Lo afferma la leader di Fdi Giorgia Meloni commentando in Transatlantico l'elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera.

***

Ore 12.20 – Salvini: “Ieri piccolo incidente, il centrodestra governerà 5 anni”

"Sono felice", ieri c'è stato "un piccolo incidente di percorso. Il centrodestra governerà per 5 anni bene". Così il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i cronisti in Transatlantico alla Camera.

***

Ore 12.10 – Lorenzo Fontana proclamato presidente: 222 voti

Il deputato della Lega Lorenzo Fontana è stato eletto presidente della Camera. Lo ha proclamato il presidente provvisorio dell'Assemblea di Montecitorio Ettore Rosato dopo aver letto il risultato dello scrutinio della quarta votazione. Fontana ha ricevuto 222 voti. Tutto il centrodestra si è nuovamente levato in piedi ad applaudire. Il presidente Ettore Rosato va a comunicare a Fontana, che non è in Aula, il risultato della votazione. I votanti sono stati 392, la maggioranza richiesta 197. Oltre a Fontana hanno ottenuto voti: Guerra 77, De Raho 52, Richetti 22. Le schede disperse sono state 2, le bianche 6, le nulle 11.

***

Ore 12.05 – Applauso della Camera, Fontana presidente

Lorenzo Fontana è stato eletto nuovo presidente della Camera.

***

Ore 11.40 – Finita la quarta votazione, in corso lo spoglio

Finita nell'Aula della Camera la quarta votazione per eleggere il presidente. In corso lo spoglio. In questa votazione è richiesto il quorum della maggioranza assoluta, computando anche le schede bianche e le nulle.

***

Ore 11.20 – Meloni e Salvini a colloquio in cortile a Montecitorio

Colloquio in cortile tra la presidente di Fdi Giorgia Meloni e il segretario della Lega Matteo Salvini. I due leader sono rimasti alcuni minuti nel cortile davanti all'aula della Camera parlando vicini.

***

Ore 11 – M5s voterà Cafiero de Raho

M5s voterà come presidente della Camera Cafiero de Raho. Lo ha detto ai cronisti in Transatlantico Giuseppe Conte.

***

Ore 10.40 – In Aula lo striscione anti Fontana

Rachele Scarpa e Alessandro Zan del Pd espongono un grande striscione con la scritta "No a un presidente omofobo pro Putin". Il riferimento è a Lorenzo Fontana della Lega, su cui dovrebbero convergere i voti della maggioranza di centrodestra. Il presidente provvisorio Ettore Rosato ha chiesto la rimozione ai commessi.

***

Ore 10.30 - Al via la quarta votazione per eleggere il presidente

Al via nell'Aula della Camera la quarta votazione per eleggere il presidente. Potrebbe essere quella decisiva: in questa votazione il quorum richiesto è la maggioranza assoluta, computando anche le schede bianche e le nulle.

***

Ore 10 – Pd: “Il nome di Guerra sarà proposto alle opposizioni”

Il Pd proporrà il nome di Maria Cecilia Guerra alle opposizioni al fine di condividerlo in vista dell'elezione del presidente della Camera. È quanto emerge dalla riunione dell'assemblea dei deputati dem.

***

Ore 9.30 – Tajani: “Forza Italia voterà Fontana”

"Forza Italia voterà Lorenzo Fontana come Presidente della Camera dei deputati". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia.

