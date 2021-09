Con 335 sì, 51 no e 3 astenuti, il decreto legge Green pass bis (che estende l’obbligo di vaccino a scuola e trasporti) ottiene il via libera finale alla Camera.

Il provvedimento, che va convertito entro il 5 ottobre, è stato trasmesso al Senato e sarà assegnato alla commissione Affari costituzionali in sede referente.

Quasi la metà dei deputati della Lega ha disertato l’aula: solo 69 deputati del Carroccio su un totale di 132 hanno partecipato alla votazione. Gli assenti ingiustificati erano 51 mentre 12 erano in missione. Bassa anche la partecipazione al voto di Fi: hanno votato in 46 su 73, il 56%.

Ieri nella votazione di fiducia la Lega era stata presente al 60%, e gli assenti ingiustificati erano stati 41. "I parlamentari sono liberi di esserci o no. Ognuno è libero di agire secondo coscienza, siamo in democrazia e non in un regime", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata