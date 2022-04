È cominciato a Villa Devoto il tavolo Solinas-Psd’Az, ultimo bilaterale convocato dal presidente della Regione in vista del rimpasto della Giunta. I sardisti sono rappresentati dal capogruppo Franco Mula e dal suo vice Giovanni Satta, dal vicesegretario Quirico Sanna, dal presidente del partito Antonio Moro.

“Questa vicenda sta durando anche abbastanza, i tempi sono maturi e la legislatura è già oltre il giro di boa, quindi è giunto il momento di dare un nuovo impulso – ha dichiarato Mula prima dell’inizio - non siamo qui per chiedere posti di potere ma abbiamo bisogno di capire come deve essere articolato il patto di legislatura e soprattutto chiediamo al presidente di tener presente del fatto che il gruppo sardo è il più numeroso in Consiglio regionale”.

Giovanni Satta spera che “siano scelte persone di alto profilo per recuperare il tempo perso a causa della pandemia e non solo”.

Secondo Antonio Moro nel Psd’Az, come negli altri partiti, “c’è un normale confronto, poi in quelli che funzionano ci sono le sintesi che vengono condivise da tutti e che tutti difendono”.

Quirico Sanna, infine, ha ribadito “l’esigenza di avere una forte impronta sardista anche in questa Giunta, è necessaria una scossa amministrativa e finire il lavoro iniziato”.

