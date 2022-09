"Io non ho mai detto che voglio toccare la prima parte della 194 (la legge sull’aborto, ndr), non l'ho mai detto nell'arco della esistenza. E non ho mai detto che voglio modificarla, ma ho detto che voglio applicarla: vorrei aggiungere diritti, che le donne che si trovano nelle condizioni di abortire perché non hanno alternative, magari per ragioni economiche, possano avare quella alternativa". Così Giorgia Meloni, ai microfoni di Mezz'ora in più, su Rai Tre.

ITALIA E UE – La leader di Fdi ha anche parlato dei rapporti tra Italia e Ue. "Gli organismi europei decisionali sono organismi di governo, noi diciamo che la sovranità appartiene al popolo e si manifesta nelle scelte parlamentari. È un dibattito che dobbiamo porre con garbo e questo non significa uscire dall'Ue ma di dare dei correttivi o di stabilire che riconosciamo l'articolo 11 della Costituzione. È un tema di organizzare meglio la difesa dell'interesse nazionale in una dinamica europea".

L’UNGHERIA – Meloni ha anche parlato dell’Ungheria di Viktor Orban: “Non non sono d'accordo con ciò che l'Ue sta facendo con l'Ungheria. Noi siamo in mezzo a una guerra, fatta contro l'occidente, noi non abbiamo interesse a spaccare l'Europa ma a compattare l'Europa contro gli avversari. All'Onu l'Ungheria non ha votato con la Russia ma con l'Europa. La Polonia è in prima fila nello scontro con la Russia e si sta accollando i Profughi dell'Ucraina e l'Ue fa iniziative e polemiche con al Polonia".

