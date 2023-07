«Io e te, che affrontiamo il mondo mano nella mano».

Recita così il post condiviso dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di ritorno dall’America, sulla sua pagina Facebook. Nella foto scattata sull’aereo per Roma lei e sua figlia Ginevra, tra le braccia della mamma. La Meloni, che si trovava negli States per un incontro alla Casa Bianca con il Presidente Joe Biden, ha deciso di portare con sè anche la bimba.

Nata dalla sua precedente relazione con il giornalista Andrea Giambruno, ha accompagnato la madre anche all’ultimo G20 di Bali, a novembre. La presenza di Ginevra nella tappa americana avrebbe sorpreso Biden, che ha bonariamente rimproverato la Meloni :«Perché non mi hai avvisato? Avremmo organizzato per lei un tour della Casa Bianca». Il momento ha consentito al Presidente di raccontare anche un aneddoto personale: «Per mio padre la famiglia era tutto. Dove tutto comincia e tutto si costruisce e tutto finisce».

Pensiero – evidentemente – condiviso dalla leader di Fratelli d’Italia. Del resto la premier era stata chiara anche in campagna elettorale, quando aveva assicurato a partito ed elettori che una eventuale carica non l’avrebbe portata a rinunciare «a nulla di ciò che riguarda mia figlia. Noi donne ci organizziamo sempre». Non sono mancate, dopo Bali e la tappa Usa con la figlia, le polemiche sui social. «Come pensate che debba crescere mia figlia?», ha domandato la premier. «Ho il diritto – ha aggiunto – di fare la madre come ritengo. Ho il diritto di lavorare per questa Nazione senza per questo provare Ginevra di una madre».

