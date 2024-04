Rissa sfiorata tra il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e il candidato sindaco del centrodestra di Biella Marzio Olivero di Fratelli d’Italia.

A raccontarlo sono Repubblica e il Corriere della Sera.

Sarebbe accaduto a una serata elettorale venerdì sera a Biella, al Mebo. Delmastro, a quanto viene raccontato, affronta a muso duro Olivero, «tanto che la scorta del sottosegretario è costretta a intervenire due volte (c'è chi se ne ricorda tre) per separare le due persone. Motivo del contendere? Una nomina di un revisore dei conti della locale Cassa di risparmio, alla quale Olivero aveva dato il via libera».

«Come ti sei permesso di fare una nomina politica, senza consultarmi?» sarebbe stato il succo della contestazione di Delmastro.

Lo scontro, secondo i due quotidiani, avrebbe scosso il candidato del suo stesso partito, che «quindi ieri ha deciso di convocare tutte le forze della coalizione per chiedere, in sostanza, se ci fossero ancora le condizioni per andare avanti con il proprio nome».

Su La Stampa Olivero ha poi cercato di buttare acqua sul fuoco parlando di una litigata «per finta». Quanto all'intervento della scorta, «abbiamo fatto una leggerezza, la scorta è sempre addosso a Delmastro e avranno pensato che litigassimo sul serio, ma non è così. Fra me e il sottosegretario non è cambiato nulla».

(Unioneonline)

