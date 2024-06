Ci siamo: seggi aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 per le elezioni europee, le amministrative in 3.715 Comuni italiani (29 capoluoghi di Provincia e sei capoluoghi di Regione) e le regionali in Piemonte.

In Sardegna sono 27 i Comuni chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale: Cagliari, Monserrato, Sinnai, Sassari e Alghero quelli con più di 15mila abitanti, gli altri sono Onanì, Ortueri, Sarule, Villagrande Strisaili, Bosa, Magomadas, Sini, Sorradile, Castelsardo, Golfo Aranci, Illorai, Putifigari, Sorso, Villanova Monteleone, Calasetta, Esterzili, Genoni, Guasila, Samatzai, San Gavino Monreale, Sant’Anna Arresi, Serrenti.

Nei Comuni con più di 15mila abitanti vince il candidato che prende il 50% +1 dei voti. Se nessuno dovesse ottenere questo risultato, si va al ballottaggio tra i due aspiranti sindaci più votati, che si terrà il 22 e 23 giugno. Negli altri Comuni basta ottenere un voto in più degli altri candidati. Nei centri con un solo candidato, perché quest’ultimo venga eletto deve andare a votare almeno il 40% degli aventi diritto.

COME VOTARE NEI GRANDI COMUNI

Nei centri con più di 15mila abitanti (tra cui Cagliari) ci sono tre opzioni diverse su come compilare la scheda. Si può tracciare un segno sul simbolo di una lita, la preferenza andrà sia alla lista che al candidato sindaco collegato. Si può segnare anche solo il nome del candidato sindaco, votando solo per lui. Infine, è possibile il voto disgiunto: in questo caso bisogna barrare il nome del candidato sindaco e il simbolo di una lista a lui non collegata. Accanto al simbolo della lista si possono indicare una o due preferenze, se due devono riguardare candidati di sesso diverso pena l’annullamento della seconda preferenza espressa.

COME VOTARE NEI PICCOLI COMUNI

Non è consentito il voto disgiunto, tutti i voti espressi per un candidato vanno alla lista a lui collegata. Nei centri con meno di 5mila abitanti si può esprimere una sola preferenza, in quelli tra 5mila e 15mila due preferenze sempre rispettando l’alternanza di genere.

COME SI VOTA ALLE EUROPEE

Il sistema di voto è un proporzionale puro. L’Italia elegge 76 europarlamentari, 8 nella circoscrizione Isole che comprende Sicilia e Sardegna. Sulla scheda va barrato il simbolo di una sola lista e accanto si possono esprimere da una a tre preferenze, rispettando l’alternanza di genere.

