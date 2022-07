Si parla di insularità anche al Comitato europeo delle Regioni. Un tema che – ha detto nel suo intervento a margine della plenaria Michele Pais, presidente del Consiglio regionale della Sardegna – “oggi è centrale nelle politiche europee e la prova è stata data dall'approvazione all'unanimità da parte del Parlamento di una risoluzione che propone un nuovo patto per le isole, e l'altra prova è stata l'elezione a presidente del Comitato delle Regioni di un isolano, il presidente Vasco Cordeiro", che è portoghese delle isole Azzorre.

Insomma una rinnovata attenzione da parte dell’Europa “rispetto ai territori insulari dove vivono 20 milioni di europei e la quota di maggioranza vive in Italia appunto tra la Sicilia e la Sardegna".

Un altro passo decisivo è arrivato dal Parlamento perché la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha dato il via libera alla modifica dell'articolo 119 della Costituzione per l'inserimento delle principio di insularità: “Speriamo, ci auguriamo, siamo certi che possa arrivare in aula prestissimo, per dare risposte a quei diritti da troppo tempo negati ai territori insulari e quindi anche alla Sardegna che soffre una condizione che non è più tollerabile da tempo”, ha aggiunto Pais rivendicando “l’attenzione della classe politica sarda che ha saputo trovare alleanze con altre isole europee, ma soprattutto con la Sicilia" e anche "grazie a un movimento popolare si è riusciti a raggiungere un obiettivo di carattere storico fondamentale per il per il progresso della nostra Isola".

