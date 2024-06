Election day al via oggi. Dalle 15 e fino alle 23, e domani dalle 7 alle 23, i sardi sono chiamati al voto per le Europee: c'è da rinnovare il Parlamento di Strasburgo, dove l'Isola non ha un proprio deputato dal 2014. In ventisette Comuni, invece, l'appuntamento è doppio: ci sono anche le Amministrative.

A Strasburgo, saranno 720 gli europarlamentari dei prossimi cinque anni, con un aumento di quindici rispetto alla legislatura che si sta chiudendo, la nona (la nuova sarà la decima, la prima è datata 1979). Ma per l'Italia non cambia nulla: sono sempre 76 i deputati da eleggere, di cui otto passano dalle Isole, ovvero il collegio sardo-siciliano che, come noto, avvantaggia Palermo e non Cagliari per via del divario demografico da quasi tre milioni di abitanti.

Alle penultime elezioni del 2014, però, sono stati tre gli scranni conquistati dalla Sardegna con Salvatore Cicu (Forza Italia), Giulia Moi (M5S) e Renato Soru (Pd). Quindi tutto è possibile.

Alessandra Carta

