Sono 374.412 i sardi chiamati al voto per le Amministrative oggi e domani nei 27 Comuni interessati. Quelle di Cagliari e Sassari sono le partite dominanti.

A Cagliari si sceglie il successore di Paolo Truzzu: sono 132mila i cittadini attesi nelle 174 sezioni elettorali, aperte oggi dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23.

Nel capoluogo regionale sono 633 i candidati che si contendono 34 seggi nel Consiglio comunale di Palazzo Bacaredda. In cinque aspirano alla poltrona del sindaco e, a loro sostegno, ci sono venti liste: 7 per Alessandra Zedda (Riformatori Sardi, Sardegna al centro 20Venti, Fratelli d'Italia, Lega-Anima di Sardegna-Pli, Alleanza Sardegna, Partito sardo d'Azione, Forza Italia), 10 a supporto di Massimo Zedda (Progressisti, Partito democratico, Sinistra futura, Partito socialista-Sardi in Europa, Orizzonte Comune, Movimento 5Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, A Innantis!, Cagliari Avanti, Cagliari che vorrei), una a testa per gli altri tre candidati, Emanuela Corda (Alternativa), Claudia Ortu (Cagliari popolare-Alternativa di classe) e Giuseppe Farris (CiviCa 2024).

A Sassari si sceglie il successore di Nanni Campus, il sindaco civico che ha scelto di non ricandidarsi per la guida della seconda città dell'Isola. Cinque (come a Cagliari) i candidati alla carica di sindaco, sostenuti però da 24 liste e 713 aspiranti consiglieri per l'assemblea Palazzo Ducale: Mariano Brianda, appoggiato da tre liste civiche, Nicola Lucchi è sostenuto da sei liste civiche, il rettore dell'Università Gavino Mariotti si presenta per la coalizione di centrodestra con sette liste, Giuseppe Mascia, ex M5S, ora segretario provinciale del Pd, corre per il Campo largo di centrosinistra e ha il sostegno di sette liste, il consigliere comunale Giuseppe Palopoli è infine il candidato della lista Sassari Svegliati. Nelle 140 sezioni sono attesi 106.349 elettori.

