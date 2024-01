È il giorno del disgelo nel centrodestra sardo.

Al punto stampa organizzato per la visita di Matteo Salvini si sono presentati anche il governatore uscente Christian Solinas e l’attuale candidato alla presidenza Paolo Truzzu. D’altra parte, ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, «l’unità del centrodestra e il bene della Sardegna vengono prima rispetto agli interessi di partito».

«Sono contento di quanto fatto da Solinas e dalla sua squadra con la Lega», ha aggiunto Salvini, annunciando poi «una campagna per garantire la continuità di amministrazione. Da ministro, se sto progettando su strade e ferrovie, se stiamo lavorando su dighe, porti e aeroporti, l’ultima cosa che mi auguro è che governi qualcuno che porta avanti solo i no, con i quali non si va da nessuna parte».

Per questo, ha proseguito, «sono per un centrodestra assolutamente compatto: tornerò in Sardegna da segretario della Lega e conto che avremo un ottimo risultato. Il centrodestra unito, a differenza della sinistra divisa, rivincerà».

Sul tema delle infrastrutture, sviscerato in oltre un'ora di intervento all'Hotel Regina Margherita di Cagliari Salvini ha spiegato: «Per troppi decenni la Sardegna non è stata al centro delle politiche di sviluppo dei ministeri romani. In questi mesi abbiamo accelerato, preso in mano progetti, penso ai miliardi già investiti su porti, aeroporti e autostrade, alla ferrovia di Nuoro, unico capoluogo d'Italia non collegato».

Il ministro ha ricordato di aver «chiesto di colmare questo ritardo, questa settimana mi hanno portato lo studio di pre-fattibilità. Ci sono quattro progetti diversi, entro settembre 2024 avremo il progetto scelto per collegare Nuoro alla rete ferroviaria. Stiamo accelerando anche sulle dighe incompiute da 35 anni, sulle case popolari».

Dopo l'evento e il punto stampa, Salvini ha incontrato una delegazione di sindacati che aveva chiesto un colloquio dopo l'incidente mortale di stamattina al Porto Canale di Cagliari.

Il ministro aveva aperto il l'intervento chiedendo un minuto di silenzio per il cinquantenne schiacciato tra due rimorchi e per Gigi Riva.

