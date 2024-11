Desirè Manca sta con Giuseppe Conte. L’assessore regionale al Lavoro sostiene su tutta la linea la gestione del Movimento Cinque Stelle da parte del presidente ed ex premier. «Il M5S non è in crisi, ma si sta trasformando», ha detto l’esponente della Giunta ospite di “A tu per tu” su Radiolina (clicca qui per ascoltare e guardare il podcast della puntata). E a domanda precisa sulla regola del doppio mandato che Conte vuole cancellare, Manca ha detto: «Per quel che mi riguarda, non so ancora cosa farò in futuro». Di certo, la stessa assessora, che ha iniziato la sua seconda legislatura in Regione, se ne avvantaggerebbe. Sempre sul terreno strettamente politico, ma con uno sguardo sul governo dell’Isola, la titolare del Lavoro ha detto che «non ci sarà alcun rimpasto, la Giunta sta lavorando benissimo e anche l’assessore alla Sanità non rischia nulla».

Sul fronte dell’occupazione, dopo otto mesi di mandato Manca traccia un «bilancio positivo, ma lascio giudicare il popolo sardo. Quello che posso dire è che da marzo a oggi abbiamo programmato e investito 200 milioni di euro con varie azioni, sia in ambito formativo che occupazionale. Sono sei o sette le delibere che in questo periodo ho portato in Giunta».

Secondo un recente report di Bankitalia, il lavoro in Sardegna ha registrato un incremento del 2,8%. L’assessora Manca non ha nascosto che «questa crescita sia legata principalmente alla stagionalità». E tuttavia, «abbiamo anche adottato noi misure importanti a sostegno al settore supportando le imprese locali».

Annunciate anche nuove misure «per i disoccupati over 50, una vera piaga», e per i Neet, i giovani tra i 15 e i 24 anni che non lavorano e non studiano. «Ci vorrà tempo ma abbiamo iniziato a mettere mano alla formazione professionale: siamo nell’era dell’intelligenza artificiale e invece l’offerta in Sardegna è ancora ancorata unicamente a vecchie professioni».

Sull’eredità ricevuta dal centrodestra, Manca non ha avuto alcun dubbio: «Ci hanno lasciato il disastro», ha detto l’esponente della Giunta nel programma condotto da Alessandra Carta.

