Ancora poche reazioni dal palazzo del Consiglio regionale sulla decisione dei giudici di rigettare il ricorso di Alessandra Todde. Per il momento, come era prevedibile, dichiarano solo le opposizioni.

«Abbiamo sempre detto che la legislatura era politicamente finita - dice il capogruppo di FdI Paolo Truzzu - questa sentenza pone fine a anche a tutti i dubbi dal punto di vista giuridico, ora faccio un appello affinché sia terminato l’accanimento terapeutico, porre fine a questa legislatura e ridare la parola agli elettori». Centrodestra pronto alle urne, dunque. «Chi fa politica è sempre pronto, in questo caso si tratta di metter fine a questa situazione che non segue l’interesse dei sardi».

Anche per Umberto Ticca (Riformatori) stiamo assistendo alla fine della legislatura. «Quella politica si era già vista, considerati gli scarsi risultati in questo anno e mezzo, le leggi impugnate, le divisioni in maggioranza. Ora la sentenza chiarisce che le irregolarità c’erano tutte, e che sulla decadenza non si deve esprimere il tribunale bensì il Consiglio regionale. Ma il fatto che ci siano tutte le irregolarità e che sia messo nero su bianco che il rendiconto non esiste, questo sancisce la fine di questa legislatura». Stefano Tunis di Sardegna al centro 20Venti parla di «chiodi nella bara della Giunta Todde e di questa legislatura mai iniziata. Se la presidente avesse un minimo di coscienza restituirebbe la parola agli elettori dimettendosi. Il tribunale di Cagliari ha respinto ogni tesi sostenuta dalla ricorrente e credo che il Consiglio regionale debba prendere atto di questo e prepararsi a restituire la parola agli elettori dando un nuovo governo alla Sardegna». Secondo Ivan Piras di FI «la legislatura non è mai iniziata per incapacità politica, probabilmente finirà per lo stesso motivo».

