Botta e risposta polemico tra opposizione e giunta regionale sulla continuità territoriale e i collegamenti aerei per la Sardegna

Dopo gli attacchi della minoranza, che accusa la Regione di «inadeguatezza» e di «esitazione» nel risolvere i problemi che riguardano voli e mobilità, arriva la risposta del governatore Christian Solinas, che, in una nota, replica: «Sulla continuità negata ai Sardi assistiamo quotidianamente al tentativo di strumentalizzazione politica di una battaglia che dovrebbe invece indurre all'unità e alla condivisione di intenti, per il bene della nostra terra».

Solinas ricorda anche le «interlocuzioni continue con l’Europa, che è la migliore rappresentazione degli sforzi che la Regione ha posto in essere per proteggere e difendere un modello di continuità che si fondi su una tariffa unica o quanto meno protetta per i non residenti, e un dimensionamento proporzionato alle esigenze di mobilità e connettività».

Ma, sottolinea Solinas, «al puntuale riscontro di tutte le osservazioni della Commissione e al continuo interloquire, produrre analisi, report e documentazione, la Regione Sardegna ha registrato, dall’inizio della Legislatura a oggi, una chiusura da parte della Commissione europea. E questa è una verità inconfutabile».

Infatti, aggiunge il governatore, «nonostante la Regione abbia sempre sostenuto la tariffa unica, considerata dall’Europa altamente discutibile per i non residenti, e l’esigenza di un dimensionamento proporzionato ai fabbisogni di mobilità e connettività, la posizione della Commissione europea si è sempre dimostrata rigida: no alla tariffa unica, no all’aumento dei voli».

