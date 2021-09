"Immaginate,abbiamo avuto un milione di nuovi poveri durante la pandemia. Se non avessimo avuto una cintura di protezione del genere il Paese avrebbe avuto un disastro sociale". Il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, lo ha sottolineato rispondendo a una domanda sul reddito di cittadinanza, a Treviglio, nella Bergamasca, tappa iniziale del suo tour elettorale in Lombardia.

"Detto questo - ha aggiunto - il Movimento 5 stelle è in prima linea per migliorare questa misura. Un abuso da parte di chi non ne ha diritto è un offesa a chi ne ha diritto. Sono gli stessi percettori del reddito che chiedono dignità sociale. Vogliono lavorare quindi dovremo migliorare questo aspetto sia con lavori socialmente utili sia migliorare la possibilità di avere una occupazione".

Secondo l'ex premier, "quello che finora non ha funzionato sono le politiche attive che sono in mano ai Comuni e alle Regioni e solo in minima parte all'Anpal”.

"Stiamo lavorando con il ministro del Lavoro e questo - la conclusione - significa affrontare in modo serio questo tema".

(Unioneonline/v.l.)

