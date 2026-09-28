L’unificazione tra Partito democratico e Progressisti è cosa fatta. Stamattina il partito di Massimo Zedda ha comunicato al presidente del Consiglio regionale Piero Comandini l’adesione al gruppo dem che quindi passerà da 11 a 13 componenti e si chiamerà “Pd-Progressisti”.

Subito dopo il capogruppo Roberto Deriu ha annunciato l’avvenuta fusione in una riunione a cui hanno partecipato tutti i consiglieri, compresi i nuovi Francesco Agus e Ivan Pintus.

Si tratta dell’inizio di un percorso, ha dichiarato Deriu, «ora dentro l’alleanza di centrosinistra c’è una più stretta collaborazione tra due gruppi e partiti molto radicati e noi crediamo che questo potrà aiutarci nelle future competizioni politiche e a semplificare il dialogo dentro la maggioranza regionale».

Lo stesso passaggio dovrebbe avvenire a Roma con il passaggio della deputata Francesca Ghirra dal gruppo Avs al gruppo Pd. Il percorso era stato avviato in concomitanza con il congresso dei Progressisti lo scorso dicembre.

«Una scelta compiuta verso la federazione del Pd, in questi mesi la decisione è maturata, in questo i Progressisti ritornano a pieno titolo in un gruppo consiliare dopo un passaggio nel Misto, e questo rafforza anche la maggioranza di centrosinistra in termini di agibilità interna all’Aula».

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