«Oggi voglio condividere con tutti voi una decisione importante che ho maturato dopo aver riflettuto con molta attenzione. Ho scelto di aderire al progetto di Fratelli d’Italia con Paolo Truzzu Presidente, perché oggi c’è bisogno di impegnarsi per una Sardegna migliore, per la nostra Terra che merita il meglio e ha la forza per ottenerlo».

Con questo post pubblicato sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Alghero, Mario Conoci, ex Psd’az, ufficializza la sua candidatura alle regionali nella lista di Fratelli d’Italia.

L’opposizione di centrosinistra non gli ha risparmiato critiche. «Avendo capito che la sua stessa maggioranza non l’avrebbe mai riproposto per un nuovo mandato a sindaco e sapendo che gli algheresi non lo avrebbero mai rivotato, il sindaco Conoci sale al volo sul tram di Fratelli d’Italia e prova a tentare la strada delle regionali. Per farlo tradisce il partito sardo d’azione che lo aveva indicato a sindaco, ma questo non sorprende, vista la sua storia politica fatta di tradimenti e di cambi di casacca», scrivono in una nota Per Alghero, Futuro Comune Sinistra in comune e PD che, ora, chiedono le dimissioni di Conoci.

«Non può pensare di trasformare Porta Terra in un ufficio elettorale; avendo rimosso gli assessori di Forza Italia non può certo far credere di riuscire contemporaneamente a fare il sindaco, l’assessore al bilancio, l’assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni e nel frattempo fare la campagna elettorale. Visto che ha scelto di provare a farsi eleggere in Regione si dimetta dalla carica – incalzano gli avversari politici -, bisogna che nessuno possa anche solo pensare che si vogliano utilizzare gli uffici pubblici per interessi elettorali privati».

