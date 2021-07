Il vertice del centrodestra ha indicato i due candidati ufficiali per le elezioni comunali di Milano e Napoli: si tratta rispettivamente di Luca Bernardo e Catello Maresca.

Bernardo, direttore di Pediatria dell’ospedale Fatebenefratelli-Sacco, sfiderà il sindaco uscente Beppe Sala.

Ieri, dopo l’ok di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, anche Silvia Berlusconi ha dato il via libera alla candidatura del medico 54enne.

Nel 2011 ha ricevuto il premio “La Salute a Milano è un impegno in Comune” e “l’Ambrogino d’Oro Militare”.

Fa parte dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia, della Commissione sul disagio degli adolescenti, della Commissione Unica per la Dietetica e la Nutrizione. Raffaele Cantone lo chiamò all’Anticorruzione (Anac) nel 2017 come esperto in ambito sanitario.

Maresca, classe 1972, è un magistrato che in passato ha operato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. È anche stato sostituto procuratore presso la Procura Generale di Napoli. Insegna Diritto e Legislazione antimafia all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e vive sotto scorta dal 2008.

Sfiderà i candidati sindaci Gaetano Manfredi, Antonio Bassolino, Alessandra Clemente e Sergio D'Angelo.

(Unioneonline/F)

