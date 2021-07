Mancava solo la telefonata di Silvio Berlusconi, ed è arrivata questa sera a quanto si apprende.

A questo punto Luca Bernardo, direttore di Pediatria dell’ospedale Fatebenefratelli - Sacco si prepara ad essere il candidato sindaco del centrodestra a Milano.

Sfiderà il sindaco uscente Beppe Sala, candidato del centrosinistra.

Una trattativa lunga e travagliata quella interna al centrodestra, che a questo punto ha trovato la quadra. Bernardo, che oggi ha incontrato anche Giorgia Meloni, ha avuto colloqui con tutti i leader della coalizione.

Giorgia Meloni garantisce che Fratelli d'Italia affronterà le elezioni milanesi "per vincere e non per partecipare". "Sono sempre stata certa che Milano fosse contendibile - ha aggiunto -: il fatto di godere di ottima stampa non vuole dire necessariamente godere anche del consenso dei cittadini. Le due cose non sempre corrispondono. Credo che questa città abbia bisogno di uno slancio diverso soprattutto di una amministrazione che non sia attenta solamente al suo splendido centro storico e sappia guardare alle sue periferie e a quei cittadini che in questi anni sono stati dimenticati dall'attuale amministrazione. Sono convinta che ci sia bisogno di una visione nei confronti delle categorie più fragili".

A guidare la lista di Fratelli d'Italia alle prossime amministrative milanesi ci sarà il direttore editoriale di 'Libero', Vittorio Feltri, il cui ingresso nel partito è stato annunciato proprio oggi dalla stessa Meloni.

