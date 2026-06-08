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08 giugno 2026 alle 19:14aggiornato il 08 giugno 2026 alle 19:28
Comunali a Musei: confermato il sindaco Sasha SaisGrazie ai 1061 voti raccolti guiderà il paese per i prossimi cinque anni
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A Musei confermato il sindaco Sasha Sais, ora è ufficiale anche dopo i numeri dello spoglio.
Grazie ai 1061 voti raccolti guiderà il paese per i prossimi cinque anni, hanno votato 1083 persone, ovvero l’83,37% degli aventi diritto. Eletti 12 consiglieri da cui il sindaco sceglierà i suoi quattro assessori.
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