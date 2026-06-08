A Musei confermato il sindaco Sasha Sais, ora è ufficiale anche dopo i numeri dello spoglio.

Grazie ai 1061 voti raccolti guiderà il paese per i prossimi cinque anni, hanno votato 1083 persone, ovvero l’83,37% degli aventi diritto. Eletti 12 consiglieri da cui il sindaco sceglierà i suoi quattro assessori.

© Riproduzione riservata