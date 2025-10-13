La politica piange Antonio Tomassini, storico senatore di Forza ItaliaMedico originario di Ascoli Piceno, aveva 81 anni. Il cordoglio di Casellati e Gasparri
Il mondo della politica in lutto per la scomparsa di Antonio Tomassini, storico esponente di Forza Italia, partito in cui militava sin dalla fondazione nel 1994.
Aveva 81 anni ed è rimasto vittima delle complicanze di un’infezione. Medico, senatore, presidente della commissione Sanità di Palazzo Madama, Tomassini era originario di Ascoli Piceno, ma residente in Lombardia.
Numerosi i messaggi di cordoglio alla notizia. «Oggi ho perso un carissimo amico, che da sempre ha messo la sua competenza e la sua umanità al servizio della sanità e della tutela della salute dei cittadini. Da parlamentare e da uomo delle istituzioni, il senatore Antonio Tomassini ha sempre rappresentato un esempio di passione politica», ha detto il ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione, Elisabetta Casellati.
«Apprendiamo con profondo dolore – il messaggio del presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri – della scomparsa del senatore Antonio Tomassini. Grande amico, è stato animatore del gruppo e della vita di Forza Italia. Tomassini ha dedicato la sua vita alla sanità e alla tutela della salute dei cittadini, affermandosi come prezioso punto di riferimento per tutto il mondo sanitario».
