Il mondo della politica in lutto per la scomparsa di Antonio Tomassini, storico esponente di Forza Italia, partito in cui militava sin dalla fondazione nel 1994.

Aveva 81 anni ed è rimasto vittima delle complicanze di un’infezione. Medico, senatore, presidente della commissione Sanità di Palazzo Madama, Tomassini era originario di Ascoli Piceno, ma residente in Lombardia.

Numerosi i messaggi di cordoglio alla notizia. «Oggi ho perso un carissimo amico, che da sempre ha messo la sua competenza e la sua umanità al servizio della sanità e della tutela della salute dei cittadini. Da parlamentare e da uomo delle istituzioni, il senatore Antonio Tomassini ha sempre rappresentato un esempio di passione politica», ha detto il ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione, Elisabetta Casellati.

«Apprendiamo con profondo dolore – il messaggio del presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri – della scomparsa del senatore Antonio Tomassini. Grande amico, è stato animatore del gruppo e della vita di Forza Italia. Tomassini ha dedicato la sua vita alla sanità e alla tutela della salute dei cittadini, affermandosi come prezioso punto di riferimento per tutto il mondo sanitario».

(Unioneonline)

