Lai (Pd): «Consulta ha sciolto ogni dubbio, Todde resta presidente»Il deputato dichiara la soddisfazione del partito per la sentenza sul caso decadenza
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«La Corte Costituzionale con la sentenza di oggi ha fatto definitiva chiarezza sciogliendo qualsiasi dubbio sull'ipotesi di decadenza da Presidente della Regione Sardegna di Alessandra Todde. Insieme alla sentenza vengono archiviate anche le speranze di quei partiti che, a destra, avevano utilizzato la vicenda come un tentativo di rivincita nei tribunali, dopo aver perso la partita in campo. Ora la sfida per tutti diventa quella del confronto di merito, sulle scelte da fare, in qualche caso dopo anni di vuoto».
Lo dichiara, in una nota, il deputato del Pd, Silvio Lai, che esprime «da parte dei democratici della Sardegna le congratulazioni alla Presidente per l'esito del ricorso, con la certezza di poter proseguire serenamente nel lavoro di rilancio nella nostra Regione affrontando con decisione quelle criticità che pesano su famiglie e imprese in Sardegna».